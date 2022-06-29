Захарова назвала фейками заявления Киева об ударе ВС РФ по ТЦ в Кременчуге

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга назвала фейками заявления Киева о том, что Вооруженные силы России нанесли удар по торговому центру в Кременчуге.

По ее словам, попытка киевского режима обвинить в этом Россию является вопиющей провокацией.

"Как утверждал киевский режим, там находились около тысячи гражданских лиц и так далее. Все эти фейки, к сожалению, тиражировались и были распространены", – подчеркнула Захарова.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что российская военная авиация нанесла удар по ангарам ВСУ с американским и европейским оружием в Кременчуге Полтавской области. По его словам, детонация хранившихся в ангарах боеприпасов привела к пожару в находящемся поблизости неработающем торговом центре.

Позже произошедшее прокомментировал и официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его мнению, российское военное ведомство представило "абсолютно исчерпывающие" объяснения по данному эпизоду, в том числе информацию о том, по какому именно объекту был нанесен удар. Он призвал общественность ориентировать на сообщения Минобороны.

