Захарова назвала полным беззаконием заявления Зеленского с угрозами в адрес российских СМИ

Киев должен прекратить запугивать российских журналистов. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя недавнее заявление президента Украины Владимира Зеленского.

Также Захарова сообщила, что спецслужбы Украины готовят провокационные акции в отношении представителей российских средств массовой информации. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.