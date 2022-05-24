Китайские дипломаты не поддержали речь Зеленского на форуме в Давосе

Президент Украины Владимир Зеленский не дождался аплодисментов от Китая. С восточным спокойствием китайская делегация выслушала речь украинского лидера на форуме в Давосе, а потом покинула зал. Зеленский опять просил собравшихся оказать давление на Россию, объявить экономическое эмбарго и лишить IT-технологий.

Выступление вызвало бурю оваций, в которой не участвовали китайцы. Как заметил один из членов палаты представителей США, тем самым китайские дипломаты показали, что не поддерживают Украину.

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