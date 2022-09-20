ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области проведут в сентябре референдум о вхождении в РФ

В Госдуме обсудили вопрос о вхождении республик Донбасса в состав Российской Федерации. Руководство ЛНР, ДНР и Херсона уже единогласно проголосовали за проведение референдумов и даже выбрали единую дату.

Когда может состояться голосование? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.