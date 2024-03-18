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18 марта, 13:15

Политика

ЦИК подведет официальные итоги выборов 21 марта

ЦИК подведет официальные итоги выборов 21 марта

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Итоги выборов президента России будут официально оглашены Центризбиркомом в четверг, 21 марта. На данный момент известно, что прошедшее голосование отметилось рекордно высокой явкой в 77,44%.

По итогам предварительного подсчета голосов, лидирует Владимир Путин. Он набрал более 87% голосов избирателей. Второе место занял Николай Харитонов (4,3%), третье – Владислав Даванков (3,84%), четвертое – Леонид Слуцкий (3,84%).

Президентские выборы в РФ прошли с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно было онлайн.

В выборах приняли участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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