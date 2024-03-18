Определены победители третьего розыгрыша программы "Миллион призов"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве определили победителей заключительного розыгрыша акции #ВыбираемВместе2024 программы "Миллион призов". Ими стали москвичи, которые проголосовали онлайн или через терминал на выборах президента России с 20:01 16 марта до 20:00 17 марта. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Отмечается, что призы разыгрывались случайным образом. Победителями третьего розыгрыша стали свыше 350 тысяч человек, всего по итогам трех розыгрышей – более 2,6 миллиона граждан.

Победители получат от одной до пяти тысяч призовых баллов. Каждый балл равен одному рублю. Выигрыш можно потратить в кафе, ресторанах, магазинах, музеях и театрах, а также перевести в благотворительный фонд. Кроме того, по итогам розыгрыша можно получить умную колонку. Гарантированный приз – тысячу призовых баллов – получат избиратели, которые поучаствовали в электронном голосовании первый раз.

Более того, жители Москвы старше 60 лет получат тысячу баллов, которые можно потратить на покупки в любой из аптек – партнеров акции. Еще 500 баллов начислят молодым людям до 25 лет – участникам электронного голосования. Они могут оплатить подписки онлайн-сервисов, которые являются партнерами акции.

Также специальные розыгрыши прошли среди семейных пар и родителей с детьми. Так, если муж и жена проголосовали онлайн, то они получили шанс выиграть от 15 до 100 тысяч баллов. Родители и опекуны несовершеннолетних детей могли выиграть семейный билет в парк развлечений.

Победители могут забрать выигрыш, активировав код участника на сайте "Миллион призов". Для этого необходимо до 23:59 30 апреля зайти на страницу акции, авторизоваться и нажать кнопку "Активировать код".

Ранее сообщалось, что ЦППК присоединилась к акции #ВыбираемВместе2024 программы "Миллион призов", поэтому победители могут обменять свои баллы на скидочный промокод номиналом 500 рублей для покупки билетов. Так, москвичи на фирменных экспрессах смогут добраться из Москвы до Тулы, Калуги, Рязани, Владимира или Александрова.

Президентские выборы в РФ проходили с 15 по 17 марта. Впервые голосовать можно было онлайн.

В выборах принимали участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

В столице провели второй розыгрыш призовых баллов акции "Миллион призов"