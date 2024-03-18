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18 марта, 11:15

Политика

Явка на президентские выборы в России превысила 74% – ЦИК

Явка на президентские выборы в России превысила 74% – ЦИК

99,76% избирательных бюллетеней обработали по России

ЦИК РФ обнародовал предварительные итоги голосования на выборах президента

Завершился третий розыгрыш акции #ВыбираемВместе2024 программы "Миллион призов"

В ЦИК подвели предварительные итоги голосования на выборах президента России

Более 99% избирательных бюллетеней обработали в России

В ЦИК подвели предварительные итоги голосования

Центризбирком обработал 99,67% бюллетеней

ЦИК РФ обработал 99,59% бюллетеней

Третий розыгрыш по программе "Миллион призов" состоится 18 марта

100% бюллетеней на выборах президента обработали в Москве и Московской области. До окончания общероссийского подсчета остаются сотые процента.

Как отметили в ЦИК РФ, явка на президентские выборы в России в этот раз стала рекордной, она превысила 74%. Отмечается, что на выборах в 2018 году явка составила 67,5%.

Президентские выборы в РФ прошли с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно было онлайн.

В выборах приняли участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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