Явка на президентские выборы в России превысила 74% – ЦИК

100% бюллетеней на выборах президента обработали в Москве и Московской области. До окончания общероссийского подсчета остаются сотые процента.

Как отметили в ЦИК РФ, явка на президентские выборы в России в этот раз стала рекордной, она превысила 74%. Отмечается, что на выборах в 2018 году явка составила 67,5%.

Президентские выборы в РФ прошли с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно было онлайн.

В выборах приняли участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

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