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17 марта, 17:15

Общество

В столице провели второй розыгрыш призовых баллов акции "Миллион призов"

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В Москве завершился второй розыгрыш акции "Миллион призов". Его участниками стали граждане РФ, кто голосовал на выборах президента онлайн с 20:00 15 марта до 20:00 16 марта. Отмечается, что за два дня победителями стали 2,3 миллиона человек.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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