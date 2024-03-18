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18 марта, 02:00

Политика

Владимир Путин отметил высокую явку россиян на выборах президента

Владимир Путин отметил высокую явку россиян на выборах президента

Более пяти миллионов москвичей приняли участие в голосовании

Владимир Путин поблагодарил волонтеров за работу на выборах президента

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Владимир Путин пообщался с журналистами и волонтерами в своем штабе в Гостином Дворе.

Путин отметил, что высокая явка говорит о том, что граждане осознают, что именно от них зависит будущее страны. Такая сплоченность, по его словам, помогает и на линии боевого соприкосновения, а также в развитии экономии, гуманитарной и социальной сфер.

Президентские выборы в РФ прошли с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно было онлайн.

В выборах приняли участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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