18 марта, 01:45Политика
Выборы президента России в Москве прошли без серьезных нарушений
В Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве заявили, что выборы президента России прошли без серьезных нарушений. Это подтверждают наблюдатели, находившиеся в штабе и на участках.
Тем временем в ведомстве заявили, что за время проведения голосования московская система электронного голосования отразила более 4 600 000 кибератак.
Президентские выборы в РФ прошли с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно было онлайн.
В выборах приняли участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.
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