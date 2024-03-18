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18 марта, 01:45

Политика

Выборы президента России в Москве прошли без серьезных нарушений

Выборы президента России в Москве прошли без серьезных нарушений

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В Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве заявили, что выборы президента России прошли без серьезных нарушений. Это подтверждают наблюдатели, находившиеся в штабе и на участках.

Тем временем в ведомстве заявили, что за время проведения голосования московская система электронного голосования отразила более 4 600 000 кибератак.

Президентские выборы в РФ прошли с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно было онлайн.

В выборах приняли участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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