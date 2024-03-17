Штаб Владимира Путина развернули в Гостином дворе

В Гостином дворе развернули штаб Владимира Путина. Там доверенные лица следят за ходом подсчета голосов. По данным на 23:09 17 марта, в России обработаны более 58% бюллетеней.

Президентские выборы в РФ прошли с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно было онлайн.

В выборах приняли участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

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