17 марта, 22:30Политика
Явка на ДЭГ на выборах президента РФ составила 94%
Итоговая явка избирателей на платформе дистанционного электронного голосования (ДЭГ) во время выборов президента РФ составила 94%, сообщили в Минцифры РФ. Лидирующим регионом по явке избирателей стала Московская область, там проголосовали 799 тысяч человек.
Больше всего было избирателей женского пола – 62%, мужчин проголосовало 38%. Самая распространенная возрастная группа среди проголосовавших – от 35 до 50 лет.
Президентские выборы в РФ прошли с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно было онлайн.
В выборах приняли участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.
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