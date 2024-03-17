Явка на ДЭГ на выборах президента РФ составила 94%

Итоговая явка избирателей на платформе дистанционного электронного голосования (ДЭГ) во время выборов президента РФ составила 94%, сообщили в Минцифры РФ. Лидирующим регионом по явке избирателей стала Московская область, там проголосовали 799 тысяч человек.

Больше всего было избирателей женского пола – 62%, мужчин проголосовало 38%. Самая распространенная возрастная группа среди проголосовавших – от 35 до 50 лет.

Президентские выборы в РФ прошли с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно было онлайн.

В выборах приняли участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

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