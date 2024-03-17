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17 марта, 22:30

Политика

Явка на ДЭГ на выборах президента РФ составила 94%

Явка на ДЭГ на выборах президента РФ составила 94%

Свыше 5 млн избирателей проголосовали на выборах президента России в Москве

За три дня московская система ДЭГ отразила более 4,6 млн кибератак – ОШ

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Итоговая явка избирателей на платформе дистанционного электронного голосования (ДЭГ) во время выборов президента РФ составила 94%, сообщили в Минцифры РФ. Лидирующим регионом по явке избирателей стала Московская область, там проголосовали 799 тысяч человек.

Больше всего было избирателей женского пола – 62%, мужчин проголосовало 38%. Самая распространенная возрастная группа среди проголосовавших – от 35 до 50 лет.

Президентские выборы в РФ прошли с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно было онлайн.

В выборах приняли участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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