МВД продолжит принимать заявления от граждан, которым провокациями помешали на выборах

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МВД и Следственный комитет продолжат принимать заявления от граждан, которые считают, что провокации помешали им свободно проголосовать на выборах президента РФ, сообщил замглавы министерства внутренних дел Александр Горовой. Его цитирует ТАСС.

По его словам, если поступят заявления от избирательных комиссий всех уровней или от граждан, то будет дана оценка с точки зрения наличия или отсутствия преступления, предусмотренного статьей 141 УК РФ.

Президентские выборы в РФ проходили с 15 по 17 марта. Впервые голосовать можно было онлайн.

В выборах принимали участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Новости часа: более 5 млн человек уже проголосовали на выборах президента России в Москве