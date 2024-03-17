Путин лидирует с 87,26% на выборах президента РФ по итогам обработки 60,01% протоколов

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Владимир Путин лидирует с 87,26% голосов на выборах президента России по итогам обработки 60,01% протоколов, следует из данных ЦИК РФ.

Второе место занимает Николай Харитонов, набрав 4,18% голосов. За ним следует Владислав Даванков, набравший 3,99% голосов. На четвертом месте расположился кандидат Леонид Слуцкий с 3,12% голосов.

Президентские выборы в РФ проходили с 15 по 17 марта. Впервые голосовать можно было онлайн.

В выборах принимали участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

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