17 марта, 23:22Политика
Путин лидирует с 87,26% на выборах президента РФ по итогам обработки 60,01% протоколов
Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Владимир Путин лидирует с 87,26% голосов на выборах президента России по итогам обработки 60,01% протоколов, следует из данных ЦИК РФ.
Второе место занимает Николай Харитонов, набрав 4,18% голосов. За ним следует Владислав Даванков, набравший 3,99% голосов. На четвертом месте расположился кандидат Леонид Слуцкий с 3,12% голосов.
Президентские выборы в РФ проходили с 15 по 17 марта. Впервые голосовать можно было онлайн.
В выборах принимали участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.
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