ЦИК подвел предварительные итоги голосования на выборах президента России

В Центризбиркоме завершают подсчет бюллетеней. По предварительным данным, на выборах президента России лидирует Владимир Путин. Он набрал 87,18% голосов.

На втором месте – Николай Харитонов (4,23%), на третьем – Владислав Даванков (4,01%) на четвертом – Леонид Слуцкий (3,16%).

Президентские выборы в РФ прошли с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно было онлайн.

В выборах приняли участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

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