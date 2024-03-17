17 марта, 22:59Политика
Система ДЭГ успешно справилась с голосованием на выборах президента РФ
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Система дистанционного электронного голосования (ДЭГ) успешно справилась с голосованием на выборах президента России, сообщил журналистам руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев.
По его словам, тесты и подготовка были не зря, поскольку на ДЭГ было множество атак.
"Справилась система, справились мы, приложение, ничего не подвисло, не зависло", – отметил Ковалев.
Президентские выборы в РФ проходили с 15 по 17 марта. Впервые голосовать можно было онлайн.
В выборах принимали участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.
Новости часа: более 5 млн человек уже проголосовали на выборах президента России в Москве
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