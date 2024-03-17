Третий розыгрыш по программе "Миллион призов" состоится 18 марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Третий, заключительный розыгрыш акции #ВыбираемВместе2024 программы "Миллион призов" пройдет в столице в понедельник, 18 марта. Призовые баллы смогут выиграть те граждане, что выбрали электронный формат голосования (онлайн или с помощью терминала электронного голосования) на выборах президента РФ. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

В материале уточнили, что победителей определят не позднее 10:00. Они получат уведомления СМС от имени DIT_MOS. Сообщение будет отправлено после 12:00 на номер телефона, который был указан при голосовании с использованием терминала или в личном кабинете на mos.ru.

Чтобы получить выигрыш, необходимо активировав уникальный код участника на сайте "Миллион призов". Для этого нужно зайти на страницу акции, авторизоваться и нажать кнопку "Активировать код" до 23:59 30 апреля.

В этом году жители Москвы смогут выиграть от 1 до 5 тысяч баллов, умную колонку. Гарантированный приз (тысячу баллов) получат избиратели, которые в первый раз проголосуют на mos.ru и не станут победителями основного розыгрыша, говорится в сообщении.

Кроме того, москвичи старше 60 лет, которые проголосуют онлайн, смогут получить скидку в размере тысячи баллов на покупки в любой из аптек-партнеров. Также участники онлайн-голосования в возрасте до 25 лет получат 500 баллов скидки на оплату цифровых сервисов.

Между тем шанс получить от 15 до 100 тысяч призовых баллов будет у супругов, голосующих онлайн. Билеты в парк развлечений смогут выиграть родители и опекуны несовершеннолетних детей. Чтобы принять участие в розыгрыше, в личном кабинете mos.ru должны быть подтвержденные сведения о ребенке. В розыгрыше для родителей участвует тот из родителей, кто проголосовал онлайн первым.

Утром 17 марта в Москве к финалу подошел второй розыгрыш акции #ВыбираемВместе2024. Победителями стали 629 075 человек.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые голосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Новости часа: 2,2 млн человек стали победителями розыгрышей "Миллиона призов" в Москве