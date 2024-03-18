Почти 75% избирателей приняли участие в выборах президента России

По данным ЦИК, почти 75% россиян приняли участие в выборах президента. Одним из главных нововведений избирательного процесса стала система дистанционного голосования. Она позволила в считанные минуты выбрать желаемого кандидата, не выходя из дома.

Активнее всего ДЭГ пользовались москвичи. Таким образом свой выбор сделали более 3,5 миллиона горожан.

Президентские выборы в РФ прошли с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно было онлайн.

В выборах приняли участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

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