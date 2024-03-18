Путин лидирует с 87,32% голосов на выборах президента РФ после обработки 99% протоколов

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

Владимир Путин набирает 87,32% голосов на президентских выборах РФ по результатам подсчета 99,4% протоколов. Это следует из данных ЦИК РФ.

Следом за ним идет кандидат от фракции КПРФ Николай Харитонов с 4,32% голосов, далее Владислав Даванков от партии "Новые люди" с 3,79% голосов и Леонид Слуцкий от ЛДПР с 3,19% голосов.

Ранее Владимир Путин выразил удовлетворение работой правительства и заявил, что не намерен спешить с кадровыми перестановками. Он также положительно оценил работу правительства, Центробанка и администрации главы государства.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что страна первого зарубежного визита Путина после президентских выборов в РФ уже определена. По его словам, в Кремле своевременно сообщат о предстоящем визите.

Президентские выборы в РФ проходили с 15 по 17 марта. Впервые голосовать можно было онлайн.

В выборах принимали участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Путин лидирует на выборах президента в большей части регионов РФ