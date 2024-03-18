18 марта, 07:08Политика
Путин лидирует с 87,32% голосов на выборах президента РФ после обработки 99% протоколов
Фото: ТАСС/Софья Сандурская
Владимир Путин набирает 87,32% голосов на президентских выборах РФ по результатам подсчета 99,4% протоколов. Это следует из данных ЦИК РФ.
Следом за ним идет кандидат от фракции КПРФ Николай Харитонов с 4,32% голосов, далее Владислав Даванков от партии "Новые люди" с 3,79% голосов и Леонид Слуцкий от ЛДПР с 3,19% голосов.
Ранее Владимир Путин выразил удовлетворение работой правительства и заявил, что не намерен спешить с кадровыми перестановками. Он также положительно оценил работу правительства, Центробанка и администрации главы государства.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что страна первого зарубежного визита Путина после президентских выборов в РФ уже определена. По его словам, в Кремле своевременно сообщат о предстоящем визите.
Президентские выборы в РФ проходили с 15 по 17 марта. Впервые голосовать можно было онлайн.
В выборах принимали участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.
Путин лидирует на выборах президента в большей части регионов РФ
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