18 марта, 01:15Политика
Владимир Путин поблагодарил сопредседателей избирательного штаба за работу
Владимир Путин встретился с сопредседателями своего избирательного штаба в Гостином Дворе. Он поблагодарил Владимира Машкова, Артема Жогу и Марьяну Лысенко за проделанную работу.
Президентские выборы в РФ прошли с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно было онлайн.
В выборах приняли участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.
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