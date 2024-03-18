Владимир Путин поблагодарил сопредседателей избирательного штаба за работу

Владимир Путин встретился с сопредседателями своего избирательного штаба в Гостином Дворе. Он поблагодарил Владимира Машкова, Артема Жогу и Марьяну Лысенко за проделанную работу.

Президентские выборы в РФ прошли с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно было онлайн.

В выборах приняли участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

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