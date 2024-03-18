Владимир Путин поблагодарил волонтеров за работу на выборах президента

На встрече в своем предвыборном штабе в Гостином Дворе Владимир Путин пообщался с волонтерами. Он отметил вклад добровольцев в консолидированную работу избирательного штаба.

Президентские выборы в РФ прошли с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно было онлайн.

В выборах приняли участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

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