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18 марта, 01:30

Политика

Владимир Путин поблагодарил волонтеров за работу на выборах президента

Владимир Путин поблагодарил волонтеров за работу на выборах президента

Владимир Путин поблагодарил сопредседателей избирательного штаба за работу

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На встрече в своем предвыборном штабе в Гостином Дворе Владимир Путин пообщался с волонтерами. Он отметил вклад добровольцев в консолидированную работу избирательного штаба.

Президентские выборы в РФ прошли с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно было онлайн.

В выборах приняли участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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