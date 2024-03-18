18 марта, 01:30Политика
Владимир Путин поблагодарил волонтеров за работу на выборах президента
На встрече в своем предвыборном штабе в Гостином Дворе Владимир Путин пообщался с волонтерами. Он отметил вклад добровольцев в консолидированную работу избирательного штаба.
Президентские выборы в РФ прошли с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно было онлайн.
В выборах приняли участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.
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