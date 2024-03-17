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17 марта, 18:15

Политика

Число проголосовавших на выборах в Москве превысило 5 млн человек

Число проголосовавших на выборах в Москве превысило 5 млн человек

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Более пяти миллионов человек проголосовали в Москве на выборах президента России, из них 3,5 миллиона человек отдали свой голос в онлайн-формате. Это данные Мосгоризбиркома на вечер воскресенья, 17 марта.

В Москве открыты 2 204 участка во всех районах города. На них можно проголосовать традиционным способом или использовать специальный терминал электронного голосования. В 20:00 17 марта онлайн-голосование завершится, а избирательные участки закроются.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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