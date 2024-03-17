Жалоб на выборах президента РФ в этом году фиксируется меньше, чем в 2018-м – Москалькова

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

В этом году жалоб на выборах президента России фиксируется меньше, чем на выборах лидера страны в 2018 году. Об этом уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила в эфире телеканала "Россия 24".

Свыше 5 миллионов человек проголосовали в Москве на выборах президента РФ по состоянию на 15:00 17 марта. Избирателям выдали 5 013 661 бюллетень, в дистанционном электронном голосовании приняли участие 3 515 605 человек, бумажным бюллетенем воспользовались 1 498 056 граждан.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые голосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

ОШ: электронное голосование в Москве проходит штатно, несмотря на кибератаки