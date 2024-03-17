Более двух третей российских избирателей очно проголосовали на выборах президента

Более двух третей всех российских избирателей очно проголосовали на выборах президента. Данные сообщает ЦИК.

В столице свой голос отдали более 4,6 миллиона человек. Большинство, по данным Мосгоризбиркома, сделали это онлайн. Система электронного голосования работает без сбоев.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.