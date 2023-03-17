Во Франции объявили вотум недоверия правительству

Вотум недоверия правительству выдвинула группа депутатов в Национальном собрании Франции. Это произошло после того, как премьер-министр Франции Элизабет Борн заявила о принятии пенсионной реформы без финального голосования в нижней палате парламента.

Документ предполагает повышение возраста выхода на пенсию до 64 лет. Кроме того, он отменяет льготы для представителей сложных профессий.

В связи с этим французы организовали девять национальных забастовок с начала 2023 года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.