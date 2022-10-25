Король Великобритании принял отставку Трасс

Британский король Карл III принял отставку премьер-министра страны Лиз Трасс. Она официально сложила с себя полномочия во время аудиенции с королем в Букингемском дворце.

Трасс объявила об отставке 20 октября. Всего на посту премьер-министра она провела 49 дней, установив антирекорд.

Новым премьер-министром стал экс-глава Минфина Риши Сунак. Карл III утвердил его в должности главы правительства.

Тем временем в Кремле не надеются на улучшение отношений с Лондоном после прихода нового премьер-министра. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Россия не видит предпосылок на выстраивание в обозримой перспективе более конструктивных отношений с Великобританией. При этом Москва готова обсуждать даже самые сложные вопросы за столом переговоров, но не в ущерб собственным интересам, подчеркнул Песков.

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