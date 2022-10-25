ВСУ потеряли более 120 солдат на краснолиманском направлении – МО РФ

Фото: Минобороны РФ

Военнослужащие России нейтрализовали более 120 солдат Вооруженных сил Украины на краснолиманском направлении. Об этом сообщает Минобороны РФ.

В том числе российские военные ликвидировали три танка, две машины пехоты боевого назначения, а также три пикапа и один автомобиль.

До этого представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что на николаево-криворожском направлении украинские военнослужащие потеряли более 80 человек, входящих в состав армии.

Попытка атаки ВСУ была совершена в районах населенных пунктов Брускинское, Пятихатки и Трифоновка Херсонской области.

Ранее командующий Объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации по защите ЛНР и ДНР генерал армии Сергей Суровикин заявил, что обстановка в зоне специальной военной операции является напряженной.

При этом Суровикин напомнил, что целю СВО на Украине является преступный киевский режим. В России и на Украине живет мирный народ, который, по словам генерала, желает независимости от западных государств и НАТО.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе. По его словам, в планы правительства РФ не входит оккупация территорий Украины.



Российские войска отразили все попытки атак ВСУ в Херсонской области – МО

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