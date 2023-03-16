Пушилин заявил об отсутствии предпосылок к выводу подразделений ВСУ из Артемовска

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Российская сторона не видит предпосылок к выводу подразделений Вооруженных сил Украины из Артемовска в Донецкой Народной республике (ДНР). Об этом заявил врио главы региона Денис Пушилин.

"По Артемовску ситуация остается сложной, тяжелой. Мы не видим, что есть какие-то предпосылки, что противник собирается выводить подразделения, а для (президента Украины Владимира. – Прим. ред.) Зеленского – спасать (их. – Прим. ред.). Наверное, правильнее было бы (использовать именно это. – Прим. ред.) выражение", – заявил Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".

Вместе с тем врио главы ДНР пояснил, что бойцы ЧВК "Вагнер" осуществляют значительный огневой контроль за дорогой ВСУ в Артемовск, что позволяет усложнить путь доставки боеприпасов, продовольствия и подкрепления для украинской армии в город. На фоне этого украинские войска сосредотачивают силы в Часовом Яре, однако действия ВСУ не останавливает российских военных, уточнил Пушилин.

До этого подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что офицеры центра информационно-психологических операций Украины под Артемовском готовят материалы по дискредитации российских сил, направленные на поднятие морально-психологического состояния бойцов ВСУ.

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