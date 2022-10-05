Спикер парламента Киргизии Талант Мамытов сложил полномочия

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Спикер киргизского парламента Талант Мамытов сообщил об отставке по собственному желанию. Соответствующая информация появилась на сайте ведомства.

"На заседании Жогорку Кенеша сегодня, 5 октября, Талант Мамытов по собственному желанию сложил с себя полномочия тораги Жогорку Кенеша Кыргызской Республики", – отмечается в материале.

Кроме того, Мамытов поблагодарил коллег за совместную работу и оказанное доверие. Он еще раз сделал акцент на том, что уходит по собственной инициативе.

Ранее стало известно, что вступивший в должность губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев принял решение о сложении региональным правительством полномочий в полном составе.

Отмечается, что после церемонии инаугурации губернатор собрал всех членов кабмина за закрытыми дверями, где им сообщили о получении приставки "исполняющий обязанности" и продолжении осуществления деятельности до формирования нового состава правительства.

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