Правительство Свердловской области ушло в отставку

Фото: телеграм-канал "Евгений Куйвашев"

Вступивший в должность губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев принял решение о сложении региональным правительством полномочий в полном составе, сообщили в департаменте информационной политики области.

"Правительство Свердловской области 19 сентября сложило полномочия перед вновь избранным губернатором. По решению Евгения Куйвашева члены кабинета министров продолжат работу: до формирования нового состава правительства они будут исполнять свои обязанности", – рассказали в департаменте Ura.ru.

Отмечается, что после церемонии инаугурации губернатор собрал всех членов кабмина за закрытыми дверями, где им сообщили о получении приставки "исполняющий обязанности" и продолжении осуществления деятельности до формирования нового состава правительства.

Ранее сообщалось, что в Единый день голосования, 11 сентября, в России выбрали глав 13 регионов.

В частности, в Бурятии победу одержал Алексей Цыденов ("Единая Россия"), набрав 86,23% голосов. Во Владимирской области 83,68% голосов набрал врио губернатора Александр Авдеев. Калининградскую область возглавит действующий губернатор Антон Алиханов, который набрал 80,21%.

Временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Павел Малков от "Единой России" набрал 84,55% голосов. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев, также представляющий ЕР, выиграл выборы с 65,78% голосов.

Выборы различных уровней прошли в России с 9 по 11 сентября. Всего организовано около 4,7 тысячи избирательных кампаний в 82 регионах. Прямым голосованием по результатам подсчета изберут 14 губернаторов, депутатов 6 законодательных собраний и городских дум 12 административных центров.