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13 июля, 09:30

Политика

В США готовят ввести новый пакет санкций против торговых партнеров России

В США готовят ввести новый пакет санкций против торговых партнеров России

США введут 30% пошлины на товары из ЕС с 1 августа

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В Вашингтоне готовят законопроект об ужесточении санкций против России, но основной акцент – на торговых партнерах Москвы. Поддержать документ готов президент США Дональд Трамп, при условии, что сможет вводить и отменять санкции без одобрения Конгресса.

Согласно инициативе, предложенной еще в апреле, США смогут ввести до 500% пошлин на товары из стран, сотрудничающих с Россией – таких как Китай и Индия. Это может спровоцировать резкий рост цен на китайские и индийские товары в США и даже привести к их дефициту.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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