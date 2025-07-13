В США готовят ввести новый пакет санкций против торговых партнеров России

В Вашингтоне готовят законопроект об ужесточении санкций против России, но основной акцент – на торговых партнерах Москвы. Поддержать документ готов президент США Дональд Трамп, при условии, что сможет вводить и отменять санкции без одобрения Конгресса.

Согласно инициативе, предложенной еще в апреле, США смогут ввести до 500% пошлин на товары из стран, сотрудничающих с Россией – таких как Китай и Индия. Это может спровоцировать резкий рост цен на китайские и индийские товары в США и даже привести к их дефициту.

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