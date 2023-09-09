Более 2 млн горожан проголосовали онлайн на выборах мэра Москвы

Более 2 миллионов горожан проголосовали онлайн на выборах мэра Москвы, передает Общественный штаб по наблюдению за выборами в столице.

Худрук Московского государственного театра эстрады Геннадий Хазанов рассказал, что никогда еще не видел такого уровня голосования.

"Так бы я каждый день ходил. XXI век на дворе и Москва уже так изменилась, что удивляться изменениям способам голосования не стоит", – сказал Хазанов.

Выборы мэра Москвы проходят с 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогут все совершеннолетние москвичи.

В выборах принимают участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

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