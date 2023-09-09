Юрий Башмет проголосовал на выборах мэра Москвы

Фото: ТАСС/Эрик Романенк

Дирижер Юрий Башмет в субботу, 9 сентября, очно проголосовал на выборах мэра Москвы. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Очень рад, что сегодня мне удалось посетить участок и проголосовать", – сказал Башмет.

Он рассказал, что перед этим выступил на концерте в "Зарядье" по случаю Дня города. Этот парк он назвал одним из серьезных достижений столичных властей в области культуры.

Выборы мэра Москвы проходят с 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогут все совершеннолетние москвичи.

Как сообщила председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова, первый день голосования прошел "достаточно позитивно", серьезных нарушений выявлено не было.

В выборах принимают участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.



Второй день голосования на выборах мэра Москвы проходит в штатном режиме