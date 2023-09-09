Денис Проценко отметил удобство системы электронного голосования в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Член Общественного штаба по наблюдению за выборами, директор московского многопрофильного клинического центра "Коммунарка" Денис Проценко отметил удобство дистанционного электронного голосования (ДЭГ), которое используется на выборах в столице. Об этом сообщается в телеграм-канале Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве.

Проценко рассказал, что в медицинском центре в "Коммунарке" находится УИК 3802, которым могут воспользоваться москвичи, оказавшиеся в дни голосования в больнице. Врач отметил, что для того, чтобы проголосовать из стационара, необходимо подать соответствующее заявление.

"Остается и возможность проголосовать онлайн. Большинство пациентов, кстати, пользуются именно этим современным способом и спокойно голосуют прямо со смартфона. Дистанционное электронное голосование – это очень удобно. Я сам голосую онлайн уже не первый год", – отметил Проценко.

Ранее сообщалось, что в дистанционном электронном голосовании принял участие президент России Владимир Путин. Он призвал жителей регионов, где сейчас проходят выборы, принять в них участие и подчеркнул, что участие в выборах – это способ повлиять на будущее своего населенного пункта, направляя в органы власти людей, к которым имеется доверие.

Помимо этого, свой голос оставили премьер-министр России Михаил Мишустин, космонавт Олег Скрипочка, Сергей Собянин. Сообщается, что на выборах мэра Москвы проголосовали более 2,2 миллиона граждан. Выборы проходят с 8 по 10 сентября.