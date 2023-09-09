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Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин проголосовал онлайн на выборах мэра Москвы, сообщается на сайте кабмина.

"Происходящие в мире события подтверждают важность осознанного выбора собственного пути. Выбора того, какой будет наша жизнь, наши города и регионы, наша страна", – сказал Мишустин.

На сайте правительства подчеркнули, что в настоящее время в России проходят прямые выборы высших должностных лиц ряда субъектов страны, региональных и муниципальных депутатов, а также дополнительные выборы депутатов Государственной думы.

В кабмине добавили, что избирателям в ряде российских территорий, включая Москву, доступно голосование не только онлайн, но и на участках.

Глава кабмина также ранее принимал участие в голосовании дистанционно. В 2022 году на выборах муниципальных депутатов Москвы он использовал электронный способ голосования. В 2021 году Мишустин таким же способом проголосовал на выборах депутатов Госдумы.

Ранее замглавы Центризбиркома РФ Николай Булаев заявил, что первый день голосования, 8 сентября, в Российской Федерации прошел спокойно. В свою очередь, глава ЦИК РФ Элла Памфилова рассказала 8 сентября в Центризбирком поступило 213 обращений, которые связаны с вопросами проведения избирательных компаний. Памфилова отметила, что в такой масштабной работе 213 обращений – это мало.

Выборы мэра Москвы проходят с 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогут все совершеннолетние москвичи.

В выборах примут участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

Первый день голосования в РФ прошел спокойно – ЦИК