Космонавт Олег Скрипочка проголосовал онлайн на выборах мэра Москвы

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Летчик-космонавт, Герой Российской Федерации Олег Скрипочка принял участие в онлайн-голосовании на выборах мэра Москвы, передает Агентство "Москва".

"Я голосовал дистанционно через личный кабинет на сайте mos.ru. Это удобно, достаточно ясный интерфейс. Нужно зайти на сайт, подтвердить учетную запись, подтвердить свой номер телефона. Там два бюллетеня – один на выборы мэра и один на выборы депутатов", – рассказал космонавт.

Скрипочка также отметил, что в настоящее время электронные услуги пользуются большой популярностью. Через сайт "Госуслуги" и портал мэра Москвы можно оформить документы, прописку и другое. Он подчеркнул, что это удобно.

Космонавт заметил, что дистанционное электронное голосование (ДЭГ) позволяет сэкономить время избирателя, а также позволяет принять участие в выборах во время отъезда из города.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что жители новых регионов России – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей – активно голосуют на выборах. Пресс-секретарь президента РФ заявил, что в некоторых случаях регионы проявляют героизм, проводя выборы.

Выборы мэра Москвы проходят с 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогут все совершеннолетние москвичи.

В выборах примут участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

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