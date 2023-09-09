Около 2 млн 250 тыс москвичей проголосовали на выборах на 15:00

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Более 2,2 миллиона горожан проголосовали на выборах мэра в Москве, заявил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами Вадим Ковалев.

"При этом большинство из них проголосовали онлайн, потому что это самый быстрый и удобный из существующих сегодня способов сделать свой выбор и выполнить свой гражданский долг", – передает телеграм-канал штаба слова Ковалева.

По состоянию на 15:00 9 сентября порядка 2 миллионов 250 тысяч москвичей проголосовали на выборах.

Ранее председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что в первый день голосования, 8 сентября, в Центризбирком поступило 213 обращений, которые связаны с вопросами проведения избирательных компаний. По ее словам, при такой масштабной работе столько обращений – мало.

В свою очередь, зампред Центризбиркома РФ Николай Булаев сказал, что первый день голосования прошел спокойно. Он подчеркнул, что в первый день люди голосовали очень активно.

Немногим позже Памфилова сказала, что более 15 тысяч DDоS-атак было совершено на систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ) к утру субботы, 9 сентября. Больше всего хакерских атак зафиксировано на сайт vybory.gov.ru

Выборы мэра Москвы проходят с 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогут все совершеннолетние москвичи.

В выборах примут участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

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