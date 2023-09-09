Памфилова заявила, что на систему ДЭГ к утру 9 сентября совершили 15 528 DDoS-атак

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Более 15 тысяч DDоS-атак было совершено на систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ) к утру субботы, 9 сентября. Об этом заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

"С 23 часов 7 сентября по 08:00 утра (по московскому времени. – Прим. ред.) 9 сентября было заблокировано 15 528 атак на ресурсы ДЭГ", – передает ТАСС ее слова.

Памфилова подчеркнула, что больше всего атак, 14 197, пришлось на сайт vybory.gov.ru. В большинстве случаев атаки идут из-за рубежа. Она уточнила, что динамика хакерских атак будет и дальше отслеживаться.

Ранее Памфилова заявила, что в первый день голосования, 8 сентября, в Центризбирком поступило 213 обращений, которые связаны с вопросами проведения избирательных компаний. По ее словам, при такой масштабной работе столько обращений – мало.

В свою очередь, замглавы Центризбиркома РФ Николай Булаев сказал, что первый день голосования прошел спокойно. Он подчеркнул, что в первый день люди голосовали очень активно.

Выборы мэра Москвы проходят с 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогут все совершеннолетние москвичи.

В выборах принимают участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

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