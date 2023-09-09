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Журналистка и телеведущая Тутта Ларсен посетила Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве, чтобы узнать как устроен процесс электронного голосования. О том, что узнала, она рассказала в своем телеграм-канале.

"Штаб – это мозговой центр, куда стекается вся информация о ходе выборов со всех избирательных участков Москвы. Кроме того, в Штабе обученные наблюдатели контролируют ход электронного голосования", – написала телеведущая.

Во время визита она выяснила, что онлайн-голосование защищено технологией блокчейн. Голоса избирателей шифруются, а ключ расшифрования делится на несколько частей – узнать результаты голосования можно только после соединения всех частей.

"Как утверждает комиссия Мосгордумы по информационным технологиям, любые манипуляции исключены. Просто, доступно и экономит время", – подытожила журналистка.

Выборы мэра Москвы проходят с 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогут все совершеннолетние москвичи.

Как сообщила председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова, первый день голосования прошел "достаточно позитивно", серьезных нарушений выявлено не было.

В выборах принимают участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.



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