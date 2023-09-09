Наблюдатель из Франции похвалил организацию выборов в России

Фото: depositphotos/viperagp

Западным экспертам стоит приехать в Россию, а не "поддаваться пропаганде", чтобы понять, как должны выглядеть современные выборы. Об этом заявил эксперт по международному праву из Франции Арно Девеле, передает РИА Новости.

"Не поддавайтесь пропаганде. Если вы хотите понять, как должны выглядеть выборы в 21 веке, приезжайте сюда и сами все посмотрите", – сказал Девеле.

Французский эксперт был в качестве наблюдателя на референдуме о принятии новых субъектов в состав России в 2022 году. Он подчеркнул, что тогда все прошло в соответствии с международными нормами.

Он заявил, что в этом году сильнее впечатлен, так как на выборах в РФ применяются технологии 21 века, которые не используются в США, во Франции и других европейских странах. Наблюдатель заметил, что в России применяют технологию блокчейна в системе выборов.

"Эта технология выглядит очень безопасной... Это то, что Россия может продвигать за рубеж. Во Франции на выборах до сих пор голосуют "за ширмой", – отметил Девеле.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что жители новых регионов России – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей – активно голосуют на выборах. По его словам, регионы проявляют героизм, проводя выборы.

Выборы мэра Москвы проходят с 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогут все совершеннолетние москвичи.

В выборах примут участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

В Общественной палате РФ оценили работу штаба по наблюдению за выборами в столице