Москвичам рассказали о вариантах голосования на выборах мэра

8, 9 и 10 сентября жители Москвы выбирают мэра. Кроме того, в 13 муниципальных образованиях ТиНАО пройдут выборы депутатов. Ответы на основные вопросы о предстоящем голосовании – в материале Москвы 24.

Кто может участвовать?

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Принять участие в выборах мэра могут те, кому на день голосования уже исполнилось 18 лет и есть постоянная регистрация в Москве. Для голосования онлайн нужна полная учетная запись на портале mos.ru.

Важно: у избирателей, зарегистрированных в 13 муниципальных образованиях ТиНАО, будет два бюллетеня: для выборов мэра и депутатов.

Какие есть варианты голосования?

Избирателям будут доступны варианты голосования онлайн (на сайте mos.ru), на избирательном участке и дома (по состоянию здоровья).

Определиться можно непосредственно в дни выборов, за исключением голосования на дому (для этого нужно было заранее оставить заявку по месту регистрации).

Как проголосовать онлайн?

Для этого нужно всего лишь открыть личный кабинет на mos.ru с любого подключенного к интернету устройства (телефон, планшет, компьютер). Сам процесс голосования займет всего несколько минут, а местонахождение избирателя не играет роли:

войти в личный кабинет

получить СМС-сообщение с кодом

ввести код в специальное поле

выбрать кандидата в электронном бюллетене

нажать "Проголосовать"

Важно:

Что делать, если произойдет сбой соединения?

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

голосование будет открыто с 08:00 8 сентября до 19:59 10 сентября.

В первые несколько часов после открытия голосования система может работать в режиме очереди. В таком случае на экране просто появится предупреждение с просьбой подождать.

В свою очередь, при сбое соединения также нужно немного подождать и перезагрузить страницу – бюллетень обновится, можно продолжать.

Кто-то сможет узнать, какой выбор я сделал?

Это исключено: процесс анонимный, обезличенный – за это отвечают блокчейн (как при выпуске цифровых денег), анонимайзер, ключи шифрования. Проследить, кто и как голосует, невозможно.

Сама система неоднократно выдерживала попытки вмешательства – не удалась ни одна.

Можно ли проголосовать на участке?

Безусловно, причем в этом году избирателям доступны два варианта: либо по старинке, с бумажным бюллетенем, либо с использованием электронного терминала.

Важно: участки будут работать с 8 по 10 сентября, с 08:00 до 20:00. Найти свой можно по ссылке. Не забудьте взять с собой паспорт.

Как воспользоваться электронным терминалом?

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

На участке подойдите к члену избирательной комиссии, который отсканирует ваш паспорт: так система найдет вас в электронном списке. Далее:

подойдите к электронному терминалу

приложите паспорт к сканеру – система выведет на экран ваш бюллетень

стилусом отметьте свой выбор и нажмите "Проголосовать"

Важно:

Зачем нужен электронный список избирателей?

будьте аккуратны – электронный бюллетень выдается один раз.

Это база с данными всех москвичей с активным избирательным правом. Формируется она на основе данных системы ГАС "Выборы" – как и привычные бумажные списки.

Сделан электронный список, чтобы исключить:

задержки – система ищет данные в разы быстрее сотрудника с бумажным списком

человеческий фактор – нет ошибок вроде путаницы между тезками

любую вероятность проголосовать дважды

Электронный терминал тоже защищает мои данные?

Да: голоса зашифрованы и обезличены так же, как и в онлайн-голосовании. Невозможно отследить, за кого из кандидатов отдан голос.

Для защиты используется технология блокчейн – благодаря ей невозможно изменить чей-либо голос. Кроме того, в системе присутствуют наблюдатели, которые могут проверять цепочку данных о ходе голосования – что она не прерывалась и не менялась.