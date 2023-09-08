Москвичам рассказали о вариантах голосования на выборах мэра

8, 9 и 10 сентября жители Москвы выбирают мэра. Кроме того, в 13 муниципальных образованиях ТиНАО пройдут выборы депутатов. Ответы на основные вопросы о предстоящем голосовании – в материале Москвы 24.
Кто может участвовать?
Принять участие в выборах мэра могут те, кому на день голосования уже исполнилось 18 лет и есть постоянная регистрация в Москве. Для голосования онлайн нужна полная учетная запись на портале mos.ru.
Важно: у избирателей, зарегистрированных в 13 муниципальных образованиях ТиНАО, будет два бюллетеня: для выборов мэра и депутатов.
Какие есть варианты голосования?
Избирателям будут доступны варианты голосования онлайн (на сайте mos.ru), на избирательном участке и дома (по состоянию здоровья).
Определиться можно непосредственно в дни выборов, за исключением голосования на дому (для этого нужно было заранее оставить заявку по месту регистрации).
Как проголосовать онлайн?
Для этого нужно всего лишь открыть личный кабинет на mos.ru с любого подключенного к интернету устройства (телефон, планшет, компьютер). Сам процесс голосования займет всего несколько минут, а местонахождение избирателя не играет роли:
- войти в личный кабинет
- получить СМС-сообщение с кодом
- ввести код в специальное поле
- выбрать кандидата в электронном бюллетене
- нажать "Проголосовать"
Важно: голосование будет открыто с 08:00 8 сентября до 19:59 10 сентября.
Что делать, если произойдет сбой соединения?
В первые несколько часов после открытия голосования система может работать в режиме очереди. В таком случае на экране просто появится предупреждение с просьбой подождать.
В свою очередь, при сбое соединения также нужно немного подождать и перезагрузить страницу – бюллетень обновится, можно продолжать.
Кто-то сможет узнать, какой выбор я сделал?
Это исключено: процесс анонимный, обезличенный – за это отвечают блокчейн (как при выпуске цифровых денег), анонимайзер, ключи шифрования. Проследить, кто и как голосует, невозможно.
Сама система неоднократно выдерживала попытки вмешательства – не удалась ни одна.
Можно ли проголосовать на участке?
Безусловно, причем в этом году избирателям доступны два варианта: либо по старинке, с бумажным бюллетенем, либо с использованием электронного терминала.
Важно: участки будут работать с 8 по 10 сентября, с 08:00 до 20:00. Найти свой можно по ссылке. Не забудьте взять с собой паспорт.
Как воспользоваться электронным терминалом?
На участке подойдите к члену избирательной комиссии, который отсканирует ваш паспорт: так система найдет вас в электронном списке. Далее:
- подойдите к электронному терминалу
- приложите паспорт к сканеру – система выведет на экран ваш бюллетень
- стилусом отметьте свой выбор и нажмите "Проголосовать"
Важно: будьте аккуратны – электронный бюллетень выдается один раз.
Зачем нужен электронный список избирателей?
Это база с данными всех москвичей с активным избирательным правом. Формируется она на основе данных системы ГАС "Выборы" – как и привычные бумажные списки.
Сделан электронный список, чтобы исключить:
- задержки – система ищет данные в разы быстрее сотрудника с бумажным списком
- человеческий фактор – нет ошибок вроде путаницы между тезками
- любую вероятность проголосовать дважды
Электронный терминал тоже защищает мои данные?
Да: голоса зашифрованы и обезличены так же, как и в онлайн-голосовании. Невозможно отследить, за кого из кандидатов отдан голос.
Для защиты используется технология блокчейн – благодаря ей невозможно изменить чей-либо голос. Кроме того, в системе присутствуют наблюдатели, которые могут проверять цепочку данных о ходе голосования – что она не прерывалась и не менялась.
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