Москвичам ответили на главные вопросы о программе "Миллион призов"

8, 9 и 10 сентября 2023 года жители столицы будут выбирать мэра и вместе с этим смогут выиграть от одной до пяти тысяч баллов в акции #ВыбираемВместе2023 программы "Миллион призов". Всего определят 2,3 миллиона победителей. Ответы на главные вопросы об акции – в материале Москвы 24.

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Акции в рамках программы "Миллион призов" проходят уже восьмой раз, и с момента первого проведения в 2020 году призы получили более 3,5 миллиона жителей столицы. Об этом Москве 24 рассказал руководитель ГКУ "Новые технологии управления" Александр Пищелко.

"Победителей определят случайным образом 9, 10 и 11 сентября – они получат СМС-сообщения о выигрыше. До 25 сентября включительно нужно активировать уникальный код участника акции на сайте программы "Миллион призов", чтобы получить призовые баллы", – сказал он.

Как принять участие?

Розыгрыш призовых баллов коснется только тех москвичей, которые примут участие в электронном голосовании либо онлайн, либо с использованием терминала на избирательном участке.

Важно: голос можно отдать с 08:00 8 сентября до 19:59 10-го.

С 1 по 7 сентября тем, кто может принимать участие в электронном голосовании онлайн на mos.ru (имеет полную учетную запись), придут СМС с уникальным кодом участника. Проверить, доступно ли вам онлайн-голосование, можно на сайте.

Те, кто предпочтет отдать голос с использованием терминала, получат СМС с уникальным кодом участника на следующий после голосования день, просто назвав на участке номер своего мобильного телефона.



Какие призы на кону?

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

В акции будет 2,3 миллиона победителей, которые получат одну, три или пять тысяч призовых баллов (каждый из них равен одному рублю).

Баллы можно обменять на промокод у партнеров акции – их более 210 (полный список доступен здесь). Среди них есть, например, популярные рестораны, магазины одежды и театры. Также в списке партнеров аптеки, музеи и супермаркеты. Кроме того, баллы можно передать на благотворительность.



Как активировать код?

Активировать выигрышный код необходимо с 9 по 25 сентября включительно на сайте акции. При этом потратить или обменять баллы можно с 9 сентября по 14 декабря включительно. Промокоды же получится использовать с 10 сентября по 15 декабря.

Важно: по истечении этих сроков все баллы и промокоды сгорят.

Москвичи, участвующие в электронном голосовании онлайн впервые и не выигравшие баллы, получат по тысяче баллов вне зависимости от результатов розыгрыша.



Когда пройдут розыгрыши?

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Победителей будут определять ежедневно с 9 по 11 сентября. Розыгрыши пройдут по следующему графику:

9 сентября – для участников, проголосовавших онлайн до 20:00 8 сентября;

10 сентября – для тех, кто голосовал онлайн с 20:01 8 сентября до 20:00 9 сентября;

11 сентября – среди тех, кто сделал свой выбор онлайн с 20:01 9 сентября до 20:00 10 сентября.

Можно ли отказаться от розыгрыша?

Да, такая опция тоже предусмотрена. Тем, кто не хочет бороться за призы, нужно до 23:59 7 сентября обратиться в техподдержку сайта mos.ru, выбрав тему "Отказаться от участия в акции" и написав заявление в свободной форме.