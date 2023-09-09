Геннадий Хазанов проголосовал на выборах мэра Москвы

Фото: Москва 24

Народный артист РСФСР, худрук Театра эстрады Геннадий Хазанов в субботу, 9 сентября, принял участие в голосовании на выборах мэра столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Я хожу голосовать в эту школу 40 лет, такого голосования никогда не видел. Так бы я каждый день ходил [голосовать]. Это уже совершенно другой век", – сказал артист во время посещения избирательного участка.

Он отметил, что российская столица за последние годы серьезно изменилась, поэтому удивляться всем новшествам уже не приходится.

Также Хазанов поздравил жителей столицы с Днем города. Он назвал Москву прекрасным городом и пожелал ей дальнейшего процветания.

Ранее в голосовании на выборах мэра Москвы также приняла участие народная артистка РФ Надежда Бабкина. Свой голос она отдала очно, отметив, что на ее избирательном участке всегда спокойно и нет очередей.

Выборы мэра Москвы проходят с 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогут все совершеннолетние москвичи.

В выборах принимают участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.



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