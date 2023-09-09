Новый розыгрыш баллов среди голосующих электронно состоится 10 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Второй розыгрыш программы "Миллион призов" среди голосующих пройдет 10 сентября. Победителей определят случайным образом с помощью специального программного обеспечения. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В воскресенье 10 сентября в Москве запланировано проведение второго этапа акции #ВыбираемВместе2023, в рамках программы "Миллион призов". В рамках данной акции могут выиграть ценные призы те граждане, которые приняли участие в выборах мэра Москвы и депутатов ТиНАО.

Сообщается, что в новый розыгрыш акции включены участники, которые приняли активное участие в дистанционном электронном голосовании с 20:01 8 сентября по 20:00 9 сентября.

Участники голосования разыгрывают одну, три или пять тысяч призовых баллов. Каждый балл равен одному рублю. Выигрыш можно обменять на покупки у партнеров программы или направить на благотворительность. Первый розыгрыш состоялся 9 сентября, призовые баллы получили 1 094 159 человек.

Ранее сообщалось, что призовые баллы акции #ВыбираемВместе2023 программы "Миллион призов" можно потратить на детскую одежду и обувь, школьные принадлежности, игрушки, поход в театр, музей и кафе.

А ресторатор Сергей Миронов отметил, что в акции "Миллион призов" принимает участие активная часть населения, которая может стать новыми клиентами предприятий пищевой промышленности.