Баллы "Миллиона призов" можно потратить на поход с детьми в зоопарк или в театр кошек

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Призовые баллы акции #ВыбираемВместе2023 программы "Миллион призов" можно потратить на детскую одежду и обувь, школьные принадлежности, игрушки, поход в театр, музей и кафе. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Для дошкольников можно со скидкой купить игрушки и книги, а для самых маленьких – детское питание, коляску, подгузники. Кроме того, благодаря призовым баллам есть возможность сэкономить на покупке одежды и обуви на осенний или зимний сезон для ребят любого возраста", – отмечается в сообщении.

Кроме того, на выигранные баллы можно приобрести со скидкой спортивные принадлежности для своих детей, например, чешки, купальник для гимнастики, коньки или кроссовки.

На призовые баллы доступно посещение Московского зоопарка, где взрослые и дети увидят леопардов, медведей, морских тюленей, ящериц, пингвинов, капибар и других представителей зоосада.

В Театре кошек Куклачева москвичи с детьми увидят, как домашние кошки выполняют различные трюки и даже играют в спектаклях.

Использовать призовые баллы можно для похода в театр "Ленком Марка Захарова", Театр имени Моссовета, Московский театр юного зрителя, Театр Луны, Театр Терезы Дуровой и многие другие.

В программе "Миллион призов" принимают участие столичные музеи. Например, школьники по карте "Москвенок" могут их посещать бесплатно, а родители – сэкономят, используя призовые баллы. Всей семьей можно посетить Дарвиновский музей, Музей космонавтики, музей-усадьбу "Кусково", музей-заповедник "Царицыно", музей-панораму "Бородинская битва". Всего "Миллионе призов" участвуют 50 московских культурных учреждений.

Обмен баллов осуществляет на сайте #ВыбираемВместе2023 в разделе "Поощрения" или во вкладке "Партнеры". Пользователь должен кликнуть на карточку театра и следовать инструкции. Билеты на спектакль появятся в личном кабинете пользователя на сайте акции, а также будут отправлены на электронную почту, указанную в профиле.

На mos.ru предложили еще один вариант семейного досуга – вечер или выходные дома за кинопросмотром или настольными играми. Так, призовые баллы можно обменять на доставку мороженого домой с фабрики. Для этого нужно обменять баллы на промокод, а промокод использовать при оплате онлайн-заказа.

К "Миллиону призов" подключили более чем 30 столичных ресторанов и кафе. Можно выбрать русскую, грузинскую, азиатскую, итальянскую, восточную или европейскую кухню. Кроме того в акции участвуют точки быстрого питания, рестораны с изысканной кухней, а также семейные кафе. Во многих заведениях есть детские меню.

Розыгрыши призовых баллов акции пройдут 9, 10 и 11 сентября. Победители получат одну, три или пять тысяч баллов, при этом один балл равен одному рублю. После получения баллы можно обменять на покупки или услуги у партнеров программы. Кроме того, с помощью призовых баллов можно будет пополнить карту "Тройка". Всего предусмотрено 2,3 миллиона призов.

Ранее совладельц холдинга Restart Vasilchuk Brothers Алексей Васильчук рассказал, что с помощью дистанционного электронного голосования большее число пользователей сможет принять участие в выборах. По его словам, акция "Миллион призов" представляет собой дополнительную меру поддержки бизнеса. Холдинг участвует в ней не в первый раз.

Валерия Ланская приняла участие в программе "Миллион призов" на выборах мэра Москвы