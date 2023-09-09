Акция "Миллион призов" поможет предпринимателям познакомиться с новыми клиентами – эксперт

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В акции "Миллион призов" принимает участие активная часть населения, которая может стать новыми клиентами предприятий пищевой промышленности. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на заявление ресторатора Сергея Миронова.

"Пользы от акции "Миллион призов" огромное количество. Это польза для предприятий питания. Это возможность продать что-то свое так и приобщить активных москвичей, показать им свои рестораны. Тут плюс – это знакомство новых людей со своим предприятием. Я думаю, это хороший путь, это правильное стимулирование", – отметил Миронов.

Эксперт подчеркнул, что полностью поддерживает акцию "Миллион призов". Помимо этого, Миронов оценил пользу дистанционного электронного голосования на выборах. Он отметил, что люди должны быть активными и самостоятельно влиять на свое будущее.

"Пассивное "за нас что-то решат" – это очень плохо. Человек должен интересоваться, принимать сам решение. Взять за себя ответственность и привыкнуть к тому, что это наша страна, наш город", – добавил Миронов.

Ранее сообщалось, что столичные компании образовательной сферы заключили более 50 контрактов с зарубежными партнерами. Московские предприниматели экспортируют AR-тренажеры для охраны труда, онлайн-курсы и другие IT-продукты. Отмечается, что география поставок охватывает страны Латинской Америки, Ближнего Востока, СНГ, страны Африки и Китай.