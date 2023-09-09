Фигуристка Ирина Слуцкая рассказала о программе "Миллион призов" среди участников ДЭГ

Фигуристка Ирина Слуцкая приняла участие в акции #ВыбираемВместе2023 программы "Миллион призов", проголосовав онлайн на выборах мэра Москвы. По словам спортсменки, участники акции смогут выиграть сертификаты на пять, три и тысячу баллов.

Слуцкая также поздравила москвичей и гостей столицы с Днем города.

Ранее первый розыгрыш акции "Миллион призов" прошел в Москве. В рамках первого розыгрыша баллы получили 1 094 159 человек. Победители получат СМС-сообщения о выигрыше. Код необходимо будет активировать до 25 сентября включительно на сайте программы.