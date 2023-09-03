Во Франции предложили запретить одноразовые электронные сигареты

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Премьер-министр Франции Элизабет Борн пообещала запретить в стране одноразовые электронные сигареты. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы планируем представить новый план по борьбе с зависимостью от табака, в рамках которого будет введен запрет на одноразовые электронные сигареты", – сказала премьер-министр, отметив, что эти устройства "формируют плохие привычки у молодежи".

Электронные сигареты заправляются жидкостью, содержащей от 0 до 20 мг/мл никотина. Борн отметила, что даже безникотиновые сигареты вредны, так как формируют привычку курения у молодых людей. После этого они переходят к потреблению табака. По словам французского премьера, эту ситуацию необходимо остановить.

Премьер-министр дополнительно отметила, что акцизы на табак в следующем году во Франции поднимать не планируется.

"Вместе с тем мы намерены продолжать борьбу с зависимостью от табака, которая во Франции приводит к гибели 75 тыс. человек каждый год", – подчеркнула французский политик.

Ранее стало известно о том, что в России с марта 2024 года запретят продажу вейпов с ароматизаторами. В перечне содержатся пищевые ароматизаторы, в числе которых есть фрукты, овощи, ваниль, пряности, имбирь, корица, патока, мед, стевия и другие. Помимо этого, в список вошли добавки, повышающие энергию и умственную и физическую работоспособность, в частности кофеин и таурин. По данным АКОРТ, ограничение коснется совершеннолетних потребителей вейпов в РФ в количестве 4,5 миллиона человек.