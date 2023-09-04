Эпидемиолог рассказал о противопоказаниях для прививок от гриппа

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Противопоказанием для прививки от гриппа может стать острое заболевание или гиперчувствительность к составляющим вакцины. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на эпидемиолога Раффика Айвазяна.

Он отметил, что беременность и лактация не относятся к противопоказаниям для вакцинации от гриппа.

Как утверждает эпидемиолог, из-за прививки от гриппа нельзя заболеть, так как в составе препарата отсутствует живой компонент вируса. Однако он добавил, что может совпасть период заражения и введения вакцины, когда иммунитет еще не выработался, а организм уже подхватил инфекцию.

По словам Айвазяна, для выработки иммунитета после иммунизации нужно примерно две-три недели.

"Нормальные реакции в первые 1–3 суток после вакцинации: повышение температуры, недомогание, потеря аппетита, раздражительность, рвота, головная боль, реакция в месте инъекции (боль, отек, покраснение). Реакция возникает в 5–10% случаев. Отсутствие реакции не говорит о неэффективности вакцинации", – заявил он.

При этом эпидемиолог сообщил, что серьезными явлениями становятся стерильный или инфекционный абсцесс в месте вакцинации, который прогрессирует с отсрочкой около недели, лихорадка с температурой более 40 градусов, фебрильные судороги, неврит плечевого нерва и анафилактический шок.

Ранее врач-терапевт Андрей Кондрахин рассказал, что родители обязаны позаботиться, чтобы с момента рождения ребенок получил все прививки, прописанные в национальном календаре и одобренные Минздравом РФ. Самой популярной, по словам эксперта, является прививка БЦЖ, защищающая новорожденного от туберкулеза.

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