Облачная погода без осадков ожидается в Москве в ближайшие дни

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В начале следующей недели в Москве ожидается до 22 градусов тепла. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Самым холодным днем станет суббота, 9 сентября. Температура воздуха ночью опустится до 9 градусов, а днем поднимется до 19 градусов.

В воскресенье, 10 сентября, в столице днем ожидается до 11 градусов, ночью – до 21 градуса. В понедельник, 11 сентября, температура воздуха ночью опустится до 11 градусов, днем поднимется до 22 градусов.

Во вторник и среду, 12 и 13 сентября, в городе днем прогнозируется до 22 градусов. В ночное время столбики термометров опустятся до 13 градусов.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в середине сентября температура воздуха в столице опустится до 8–13 градусов. Температура начнет снижаться уже в следующую пятницу, 15 сентября. Столбики термометров в этот день будут показывать 15–20 градусов, вероятно выпадение осадков.



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